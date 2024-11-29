العالم اليوم - بريطانيا تتهم روسيا بالضلوع في حملة تخريب "متهورة للغاية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - اتهمت الاستخبارات البريطانية، الجمعة، روسيا بالضلوع في ما وصفتها بحملة تخريب متهورة للغاية ضد دول غربية.

وقال ريتشارد مور، رئيس وكالة الاستخبارات البريطانية الخارجية "إم ي 6"، الجمعة، إن روسيا تقوم بحملة تخريب "متهورة إلى حد مذهل" ضد حلفاء أوكرانيا الغربيين، وإن الجواسيسي التابعين لوكالة الاستخبارات البريطانية يعملون على وقف خروج التبعات عن السيطرة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وذكر مور أن وكالته ونظيرتها الفرنسية تعملان معا من أجل وضع حد لخطورة الأمر، ولك من خلال "تحديد الخطر، والإبلاغ بقرارات حكومتينا" في رد فعل على "مزيج الترهيب والعدوان" الذي يعمد إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف مور أثناء خطاب ألقاه بحضور دبلوماسيين ومسؤولي استخبارات في فرنسا: "لقد كشفنا حملة تخريب روسية متهورة إلى حد مذهل في أوروبا، فيما يلجأ بوتين ومعاونوه إلى التهديد باستخدام القوى النووية، لبث الخوف بشأن تبعات مساعدة أوكرانيا".

كما أشار إلى أن "مثل هذا النشاط والخطاب خطير ويتجاوز حد عدم المسؤولية".

واعتبر مور أنه: " إذا سُمح لبوتين بأن ينجح في تحويل أوكرانيا إلى دولة خاضعة، فإنه لن يتوقف عند هذا الحد".

ولم يكشف رئيس الاستخبارات البريطانية طبيعة هذا التخريب المتهور في الدول الغربية الذي اتهم روسيا بالوقوف وراءه.