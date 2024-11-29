العالم اليوم - مصادر سورية: روسيا ستتحرك "خلال ساعات" لتغيير مسار معركة حلب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - أكدت مصادر سورية لـ"دوت الخليج"، الجمعة، أن الطيران الروسي "سيتحرك خلال الساعات المقبلة لتغيير مسار المعارك في الشمال السوري".

ويأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات من المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال الجمعة إنه روسيا تريد أن تستعيد الحكومة السورية النظام الدستوري في منطقة حلب "في أقرب وقت ممكن".

وذكر المتحدث أن "موسكو تعتبر الهجوم انتهاكا لسيادة سوريا، وتريد من السلطات سرعة التحرك لاستعادة السيطرة هناك".

وجاءت تصريحات بيسكوف بعد هجوم مفاجئ بدأ الأربعاء، استولت فيه فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على أراض هناك لأول مرة منذ سنوات، ودخلت حلب.

وتدخلت روسيا عسكريا إلى جانب القوات السورية في القتال ضد قوات المعارضة في 2015، ولديها قاعدة جوية ومنشأة بحرية في سوريا.

والأربعاء شنت فصائل مسلحة هجوما، الأربعاء، اجتاحت خلاله 12 بلدة وقرية في محافظة حلب شمال غربي البلاد، حيث كانت القوات السورية تسيطر على المنطقة.

وهذا أول تقدم على الأرض تحققه الفصائل منذ مارس 2020، عندما اتفقت روسيا وتركيا، التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق النار، مما أدى إلى توقف العمليات العسكرية في آخر معقل كبير للفصائل في شمال غرب سوريا.

وذكر الجيش السوري ومصادر في المعارضة إن المقاتلات الروسية والسورية قصفت منطقة تسيطر عليها الفصائل قرب الحدود مع تركيا، الخميس، في محاولة لصد هجوم المسلحين.