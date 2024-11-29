العالم اليوم - بورصة دبي ترتفع بعد قفزة في سهم "باركن"

انتم الان تتابعون خبر بورصة دبي ترتفع بعد قفزة في سهم "باركن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - أغلقت بورصة دبي على ارتفاع، الجمعة، مدعومة بقفزة 15 بالمئة لسهم شركة باركن بعد أن اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات في الإمارة اعتبارا من مارس 2025.

وتقدم مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مسجلا أفضل أداء يومي له على الإطلاق. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة.

في هذه الأثناء، تتجه طلبات، إحدى أكبر شركات توصيل الطعام في الشرق الأوسط، لجمع نحو ملياري دولار من أكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام بعدما حددت شركتها الأم دليفري هيرو اليوم الجمعة سعر الطرح عند الحد الأعلى للنطاق المعلن.

وسجل مؤشر سوق دبي مكاسب 5.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أفضل أداء شهري له هذا العام بعد مكاسب يوليو.

أما مؤشر أبوظبي فانخفض 0.3 بالمئة مواصلا تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي.