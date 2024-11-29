العالم اليوم - بيان رسمي بعد مصرع مواطن مصري في ميلانو

انتم الان تتابعون خبر بيان رسمي بعد مصرع مواطن مصري في ميلانو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها "تتابع عن كثب" مع السلطات الإيطالية، حادث مصرع الشاب المصري رامي الجمل في مدينة ميلانو.

وقالت بيان إن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى وجّه القنصلية العامة المصرية في ميلانو فور العلم بالواقعة، بـ"متابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات واقعة الوفاة، فور الانتهاء من التحقيقات".

وقالت تقارير صحفية إن الجمل لقي مصرعه في حادث تصادم مساء الإثنين، أثناء مطاردة قوات الأمن دراجة نارية كان يستقلها مع صديق له.

وأوضحت التقارير أن سائق الدراجة، صديق الجمل، تجاهل أوامر الشرطة بالتوقف، مما دفع القوة إلى ملاحقته.

وأدت الواقعة إلى احتشاد مئات المهاجرين، ومن بينهم مصريون، في المنطقة، احتجاجا على تعامل قوات الأمن مع الشاب المصري وصديقه، الذي تعرض لإصابات.