الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس حتى اليوم 18 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم امرأة وطفلان إضافة إلى أسرى سابقين.

وأكد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، وقلقيلية، ورام الله، وبيت لحم، والخليل، وجنين، ونابلس، والقدس.

وأشار البيان إلى أن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل بلغت أكثر من 11 ألفًا و800 من الضفة بما فيها القدس".