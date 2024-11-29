العالم اليوم - مالك اللوحة الجديد يأكل "موزة" اشتراها مقابل 6.2 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر مالك اللوحة الجديد يأكل "موزة" اشتراها مقابل 6.2 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:29 مساءً - أوفى رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة جاستن صن بوعده بعد إنفاق 6.2 مليون دولار على عمل فني يضم موزة مثبتة على الحائط بشريط لاصق، وذلك بتناول الفاكهة.

ففي أحد أغلى الفنادق في هونغ كونغ، تناول صن، البالغ من العمر 34 عامًا، الموزة أمام عشرات الصحفيين والمؤثرين بعد إلقاء خطاب أشاد فيه بالعمل الفني باعتباره "أيقونيا" ورسم أوجه التشابه بين الفن المفاهيمي والعملات المشفرة.

وقال جاستن صن، الذي ولد في الصين، بعد تذوقه لأول مرة: "إنه أفضل بكثير من الموز الآخر. إنه جيد حقًا".

وتم بيع العمل المفاهيمي الذي ابتكره الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان بعنوان "كوميدي" في مزاد سوذبي في نيويورك الأسبوع الماضي، وكان صن من بين 7 مزايدين.

وقال صن إنه شعر "بالذهول" في أول 10 ثوان بعد فوزه بالمزاد، قبل أن يدرك "أن هذا يمكن أن يصبح شيئا كبيرا".

في الثواني العشر التي تلت ذلك، قرر أنه سيأكل الموزة.

وقال يوم الجمعة: "إن تناوله (الموزة) في مؤتمر صحفي يمكن أن يصبح أيضًا جزءًا من تاريخ العمل الفني".

وأثار ظهور الإبداع الصالح للأكل لأول مرة في معرض آرت بازل 2019 في ميامي بيتش الجدل وأثار تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي اعتباره فنًا - وهو الهدف المعلن لكاتيلان.

وفي غرفة احتفالات بفندق بينينسولا في هونغ كونغ، وقف رجلان يرتديان زي موظفي دار المزادات أمام جدار بلا ملامح، وكانت الموزة الصفراء هي اللون الوحيد الذي يبرز من الصورة.

وقال صن إنه قرر مؤخرًا فقط تقديم عرض لشراء العمل الفني، مضيفًا أنه كان لديه "أسئلة غبية" مثل ما إذا كانت الموزة قد تحللت وكيفية تقييم العمل.

صن وصاحب كشك الموز

وبحسب ما ورد تم شراء الموزة بأقل من دولار واحد من كشك فواكه في الجانب العلوي الشرقي من مانهاتن، ويعمل به شاه علم، الذي يعمل مقابل 12 دولارًا في الساعة. وعندما علِم علم، البالغ من العمر 74 عاما، من مراسل صحيفة نيويورك تايمز أن الموزة أعيد بيعها كعمل فني بملايين الدولارات، بكى، وقال "أنا رجل فقير.. لم يكن لديّ هذا النوع من المال من قبل؛ لم أر هذا النوع من المال من قبل".

وقال صن لصحيفة نيويورك تايمز إن رد علم كان "مؤثراً".

وتعهد صن لاحقاً بشراء 100 ألف موزة من كشك علم، وقال إن الموز سيتم توزيعه في جميع أنحاء العالم "كاحتفال بالارتباط الجميل بين الحياة اليومية والفن"، مضيفا أنه يأمل في زيارة كشك علم شخصياً ذات يوم.

حصل كل من الحاضرين في حدث يوم الجمعة على لفة من شريط لاصق وموزة كتذكار. وقال صن: "كل شخص لديه موزة ليأكلها".