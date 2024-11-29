العالم اليوم - إصلاح كابل تحت البحر يربط بين فنلندا وألمانيا بعد انقطاعه

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:29 مساءً - قالت شركة سينيا الفنلندية، الجمعة، إنها أصلحت تماما كابل الألياف الضوئية البحري سي-لايون 1 الذي قُطع في 18 نوفمبر.

ويربط الكابل بين فنلندا وألمانيا.

وتعرض كابلان بحريان للتلف في أقل من 24 ساعة يومي 17 و18 نوفمبر، مما دفع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى التعبير عن اعتقاده بأن الأمر ناجم عن عملية تخريب.

كما أعلنت شركة أريليون المشغلة للكابل الثاني، الذي يربط بين السويد وليتوانيا، في وقت متأخر من أمس الخميس إصلاحه وعودته للعمل.