العالم اليوم - تعرف على إنجازات المرشحين لجائزة "ذا بيست"

انتم الان تتابعون خبر تعرف على إنجازات المرشحين لجائزة "ذا بيست" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:29 مساءً - وتم اختيار المتنافسين للحصول على الجائزة المرموقة بناءً على أدائهم خلال الفترة الممتدة من 21 أغسطس 2023 حتى 10 أغسطس 2024.

وسلط موقع فيفا الضوء على أبرز إنجازات كل لاعب خلال عملية الاختيار.

جود بيلينغهام

استمتع بيلينغهام بموسم أول استثنائي مع ريال مدريد، حيث حقق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأحرز 23 هدفاً في 42 مباراة عبر جميع المسابقات، بما في ذلك هدفي الفوز في مواجهتي الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة.

ساهم اللاعب الإنجليزي، حينما كان عمره يبلغ آنذاك 21 عاما، في بلوغ منتخب بلاده نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2024)، وكان هدف التعادل الذي سجله في اللحظات الأخيرة في مباراة دور الـ 16 أمام سلوفاكيا من أكثر اللحظات التي لا تنسى في البطولة القارية.

داني كارفاخال

كان كارفاخال مثالاً يحتذى في ثبات المستوى والأداء المميز في صفوف ناديه ريال مدريد ومنتخب إسبانيا طوال موسم 2023 / 2024.

وجاءت مساهمات كارفخال البارزة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفاً رائعاً بضربة رأس متقنة افتتح من خلالها التسجيل في فوز الفريق الملكي 2 - صفر على بوروسيا دورتموند الألماني.

ولعب الظهير الأيمن المخضرم دورا محوريا في تتويج إسبانيا بلقب يورو 2024، الذي استضافته ألمانيا في صيف العام الحالي، حيث شارك أساسياً في 5 من أصل 7 مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية التي حسمتها إسبانيا لصالحها أمام إنجلترا.

إيرلينغ هالاند

واصل هالاند تسجيل الأهداف بمعدل لا يصدق مع فريقه مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي، حيث قاد ناديه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرابع على التوالي.

وأحرز هالاند 27 هدفاً في 31 مباراة في الدوري الممتاز ليحصد جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة خلال موسم 2023 - 2024.

كما تألق أيضاً على الصعيد الدولي، ففي سن الــ24 فقط، أصبح الهداف التاريخي لمنتخب النرويج، مسجلاً 38 هدفاً في 39 مباراة دولية فقط.

توني كروس

أسدَل كروس الستار على مسيرته الحافلة بالنجاح على طريقته المعهودة، حيث توج بثلاثة ألقاب مع ريال مدريد، وكان لاعب الوسط، الذي استمر في جذب الأنظار بتمريراته المتنوعة حتى في خريف مسيرته، ركيزة أساسية في تشكيلة ريال مدريد التي لا تُقهر والتي توجت بألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

في المقابل، بدا الحلم برفع كأسٍ أخرى على الصعيد الدولي مع المنتخب الألماني أمراً يصعب تحقيقه، حيث ودع كروس ورفاقه بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 من دور الثمانية على يد المنتخب الإسباني الذي توج باللقب في النهاية.

كيليان مبابي

قاد مبابي فريقه السابق باريس سان جيرمان لتحقيق لقب الدوري والكأس في موسمه الأخير مع العملاق الفرنسي، بإحرازه 27 هدفا في 29 مباراة في الدوري المحلي موسم 2023 - 2024.

وتوج مبابي بجائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف للدوري الفرنسي للمرة السادسة على التوالي، في إنجاز استثنائي لم يسبق له مثيل، كما سجل 8 أهداف خلال مشوار سان جيرمان نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكان هداف البطولة مناصفة مع الإنجليزي هاري كين.

المهاجم الفرنسي الشاب الذي ساعد منتخب "الديوك" في الوصول إلى المربع الذهبي في بطولة أمم أوروبا 2024، انتقل إلى ريال مدريد في يوليو الماضي.

ليونيل ميسي

ربما يكون ميسي في الـ37 من عمره، لكنه لا يزال يُحدث تأثيراً بالغ الأثر على نادي إنتر ميامي الأميركي والمنتخب الأرجنتيني.

ساعدت عروض الساحر الأرجنتيني الملهمة ناديه لتحقيق إنجاز جديد، حيث تبع تتويجه بكأس الدوريات في عام 2023 بحصد لقب درع المشجعين لعام 2024، وهو اللقب الذي يُمنح لفريق الدوري الأميركي لكرة القدم الذي يحقق أفضل سجل في الموسم المنتظم.

كما قاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، واختتم العام كأفضل هداف في تصفيات كأس العالم 2026 لاتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) برصيد 6 أهداف.

رودري

كان رودري محور نجاح كل من مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني على مدار الـ12 شهراً الماضية، حيث برز دور لاعب الوسط المحوري في قيادة الفريق وتماسكه وتميزه بمهاراته الفنية العالية طوال مشوار مانشستر سيتي الناجح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تألق رودري بشكل لافت في فوز مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية عام 2023، وحاز على جائزة الكرة الذهبية المقدمة من شركة أديداس كأفضل لاعب في البطولة، كما اختير كأفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

فضلا عن ذلك، حصل النجم الإسباني الشهر الماضي على جائزة (الكرة الذهبية)، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

فيديريكو فالفيردي

كان فالفيردي حاضرا بشكل شبه دائم في صفوف ريال مدريد خلال الموسم الذي توج فيه الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

لاعب خط وسط يتميز بذكاء كروي عالٍ، ومدى واسع للتمرير، وقوة بدنية استثنائية، وقد لعب أكبر عدد من الدقائق في النادي مقارنة بجميع اللاعبين ال خرين في موسم 2023 - 2024.

وكان فالفيردي عنصراً أساسيًا في تحقيق منتخب أوروغواي للمركز الثالث في بطولة كوبا أميركا 2024، التي استضافتها الولايات المتحدة.

فينيسيوس جونيور

استمتع فينيسيوس بأروع موسم في مسيرته الكروية خلال موسم 2023- 2024، وكان المهاجم المتألق يسجل بصورة منتظمة أهدافًا حاسمة لفريق ريال مدريد، حيث سجل 24 هدفاً في 39 مباراة في جميع المسابقات.

من أبرز إنجازات النجم البرازيلي الدولي تسجيل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى إحرازه 3 أهداف (هاتريك) في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.

فلوريان فيرتز

أبهر فيرتز الجميع خلال موسم باير ليفركوزن الاستثنائي 2023 - 2024، والذي توج خلاله بلقب الدوري والكأس في ألمانيا، ووصل فيه الفريق لنهائي بطولة الدوري الأوروبي.

أحرز صانع الألعاب الموهوب 18 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، واستطاع فيرتز أيضا أن يحجز مكانه في صفوف المنتخب الألماني الأول، وسجل هدفين في يورو 2024.

لامين يامال

عزز يامال مكانته كواحد من أبرز المواهب الواعدة في جيله، حيث برز المهاجم الشاب، الذي لم يتجاوز 17 عاماً في يوليو الماضي كأحد أهم لاعبي برشلونة.

وأضاء يامال يورو 2024 بسلسلة من العروض المبهرة، حيث قدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، وسجل هدفاً واحداً خلال مشوار إسبانيا نحو اللقب.

وفازت تسديدته الرائعة في شباك المنتخب الفرنسي خلال الدور قبل النهائي بالمسابقة القارية بجائزة أفضل هدف في البطولة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.