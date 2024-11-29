العالم اليوم - أسعار النفط تتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض بأكثر من 3%

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:29 مساءً - انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل تراجع أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة، مع انحسار المخاوف بشأن تضرر الإمدادات جراء الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

تحرك الأسواق

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 72.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة بسعر إغلاق يوم الأربعاء إلى 69.52 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 بالمئة، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.8 بالمئة، وفقا لبيانات رويترز.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله الاتهامات الخميس بانتهاك وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم السابق. وبدا أن الاتفاق قلل احتمالات اضطراب الإمدادات نتيجة اندلاع صراع أوسع نطاقا وهي مخاوف أدت بالفعل لارتفاع علاوات المخاطر على أسعار النفط.

ولم تتأثر إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى حد كبير خلال مواجهات إسرائيل مع كل من حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة.

وأرجأ تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعه المقبل بشأن سياسة الإنتاج إلى الخامس من ديسمبر بعدما كان من المقرر عقده في الأول من الشهر القادم. ومن المتوقع أن يمدد الاجتماع تخفيضات إنتاج التحالف.

وشنت روسيا أمس الخميس هجوما على منشآت طاقة أوكرانية للمرة الثانية هذا الشهر. وقال محللون في إيه.إن.زد إن الهجوم قد يثير ردا يؤثر على إمدادات النفط الروسية.

وقال تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس إن إيران أبلغتها بأنها ستقوم بتركيب أكثر من ستة آلاف جهاز طرد مركزي إضافي لتخصيب اليورانيوم في منشآتها.

وقال محللون في غولدمان ساكس إن إمدادات إيران من النفط قد تنخفض بما يصل إلى مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام المقبل إذا شددت القوى الغربية تطبيق العقوبات على إنتاجها من النفط الخام.