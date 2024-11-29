العالم اليوم - تحذير من "خطر داهم" على صحة اللاعبين في مونديال 2026

انتم الان تتابعون خبر تحذير من "خطر داهم" على صحة اللاعبين في مونديال 2026 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - ربما يواجه لاعبو كرة القدم في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مخاطر صحية شديدة بسبب ارتفاع الحرارة بشكل بالغ، وفقا لدراسة جديدة تم نشرها في مجلة "ساينتفيك ريبورتس".

ومع انتشار الملاعب في أنحاء قارة أميركا الشمالية، تحذر الدراسة من أن الاختلافات الكبيرة في حالة الطقس سوف تتحدى قدرة اللاعبين على "التكيف السريع مع المناخات المختلفة".

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة في القارة.

ويكشف البحث، الذي قام به ماريك كونيفال وزملاؤه، أن 10 من الملاعب الـ16 التي تحتضن مباريات المونديال من المرجح أن تعرض اللاعبين للحرارة المرتفعة الخطيرة، حيث توجد أعلى المخاطر في مدن أرلينغتون بولاية تكساس قرب دالاس، وهيوستن، وكذلك في مونتيري بالمكسيك.

وباستخدام بيانات من خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، قامت الدراسة بمحاكاة المناخ في المدن المستضيفة للمباريات باستخدام مؤشر المناخ الحراري العالمي (يو تي سي إل)، الذي يقيس كيفية تفاعل جسم الإنسان مع الظروف الخارجية.

وتشير النتائج إلى أن بعض الملاعب ربما تشهد درجات حرارة تتجاوز 49.5 درجة مئوية، وهو المستوى الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة اللاعبين وتعرضهم للإجهاد الحراري.

وتحذر الدراسة من أن الإجهاد الحراري الأكثر شدة من متوقع حدوثه بين الساعة الثانية مساء والخامسة مساء، مع تجاوز درجات الحرارة في أرلينغتون وهيوستن 50 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر.

وفي ميامي، من المتوقع أن يصل الإجهاد الحراري إلى ذروته في منتصف النهار، حيث يمكن أن تؤدي مثل هذه الظروف القاسية إلى تعرض اللاعبين للجفاف ومشاكل صحية أخرى مرتبطة بالحرارة.

ويوصي الباحثون في نهاية التقرير بضرورة تعديل جداول مباريات المونديال لحماية سلامة اللاعبين أثناء البطولة، حيث افترضت الدراسة أن الملاعب لن تكون مكيفة الهواء، ومع ذلك فإن العديد من الملاعب الأمريكية في الأماكن الحارة تقليديا، مثل دالاس وأتلانتا، بها تكييف هواء.