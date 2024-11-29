العالم اليوم - التضخم في فرنسا يسجل 1.7% خلال نوفمبر تماشيا مع التوقعات

انتم الان تتابعون خبر التضخم في فرنسا يسجل 1.7% خلال نوفمبر تماشيا مع التوقعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الجمعة، أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت بما يتماشى مع التوقعات في نوفمبر، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الخدمات.

وزاد معدلالتضخم المنسق، المعدل للمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو، إلى 1.7 بالمئة في نوفمبر من 1.6 بالمئة في أكتوبر.

ويتسق هذا مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم لتضخم عند 1.7 بالمئة.

يذكر أن الاقتصاد الفرنسي نما 0.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعا بالآثار الإيجابية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، في تأكيد للقراءة الأولية التي صدرت في أكتوبر.