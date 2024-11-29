نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة النقل البريطانية تعلن استقالتها إثر إدانتها في قضية احتيال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لويز هاي وزيرة النقل البريطانية، اليوم الجمعة، عن استقالتها بعد أنباء عن إدانتها في قضية احتيال سابقة تتعلق بشركة هواتف محمولة؛ مما يوجه ضربة أخرى لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الجديدة.

وأضافت هاي في استقالتها، التي نشرها مكتب ستارمر، أنها تتنحى لأن هذه القضية "ستشتتها قطعًا عن تنفيذ عمل هذه الحكومة والسياسات الملتزمين بها".

وكانت طرق وخطوط سكك حديدية في بريطانيا أُغلقت يوم الاثنين، بعد أن ضربت العاصفة بيرت البلاد في مطلع الأسبوع ما تسبب في فيضانات واسعة النطاق ومقتل 4 أشخاص.

وأصدرت السلطات أكثر من 200 تحذير من الفيضانات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، كما ألغيت حركة القطارات من لندن إلى الجنوب الغربي وتعطلت بشدة خدمات السكك الحديدية في وسط إنجلترا.

وأغلقت طرق رئيسية في نورثهامبتونشاير وبريستول وتسببت أشجار اقتلعتها العاصفة وسقطت على خطوط السكك الحديدية في وقف الحركة بين لندن ومطار ستانستيد رابع أكثر المطارات ازدحامًا في بريطانيا.