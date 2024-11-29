العالم اليوم - بالفيديو.. إصابة لبنانييْن برصاص إسرائيلي في بنت جبيل

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إصابة لبنانييْن برصاص إسرائيلي في بنت جبيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - أطلق الجيش الإسرائيلي النار على لبنانيين في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان، فأصاب اثنين منهم، الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

ورصدت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وصول المصابين إلى مستشفى صلاح غندور عند مدخل بنت جبيل.

وفي السياق ذاته، قال مصدر عسكري لبناني لـ"دوت الخليج"، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مجموعة من المدنيين خلال قيامهم بتشييع جنازة في بلدة الخيام، التي لا يزال الجنود الإسرائيليون يتمركزون بها.

وكان الجيش الإسرائيلي حظر على اللبنانيين، الجمعة، الانتقال جنوبا إلى عشرات البلدات والقرى ومحيطها "حتى إشعار آخر"، ومن بينها بنت جبيل والخيام.

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس"، 68 قرية "محظورة" جنوبي لبنان، مرفقا منشوره بخريطة توضيحية.

وقال: "حتى إشعار آخر، يحظر عليكم الانتقال جنوبا" إلى هذه القرى، متابعا أن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي استهدافكم، لذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا".

واعتبر المتحدث أن "كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

وفي وقت سابق اتهم الجيش اللبناني وحزب الله إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة 60 يوما على أمل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج لبنان.