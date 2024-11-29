العالم اليوم - اقتصاد تركيا ينمو لكن دون التوقعات في الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد تركيا ينمو لكن دون التوقعات في الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم.

وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4 بالمئة من 2.5 بالمئة.

وتوقع استطلاع لرويترز أن يحقق الاقتصاد التركي نموا 2.6 بالمئة في الربع الثالث في ظل تباطؤ الطلب المحلي. وتوقع الاستطلاع في المتوسط أن يبلغ النمو على مدار العام بأكمله ثلاثة بالمئة.

وتباطأ نمو الاقتصاد في مواجهة حملة تشديد نقدي بدأت في يونيو 2023.

ورفع البنك المركزي منذ ذلك الحين أسعار الفائدة إلى 50 بالمئة صعودا من 8.5 بالمئة من أجل خفض التضخم الذي زاد على 48 بالمئة الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن النشاط المرتبط بالخدمات دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض في أحدث ربع، في حين استمر الارتفاع في قطاعي البناء والخدمات المالية على أساس سنوي.

وتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بين أربعة وخمسة بالمئة في السنوات القليلة الماضية.