العالم اليوم - الاقتصاد الفرنسي ينمو 0.4% في الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر الاقتصاد الفرنسي ينمو 0.4% في الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، أن اقتصاد البلاد نما 0.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعا بالآثار الإيجابية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وفقا للمعهد، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 0.4 بالمئة في المتوسط خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في تأكيد للقراءة الأولية التي صدرت في أكتوبر.

كان استطلاع أجرته رويترز شمل 25 خبيرا اقتصاديا توقع نموا 0.4 بالمئة في المتوسط خلال الربع الثالث.

وأوضح المعهد أن "استهلاك الأسر انتعش (+0.6 بالمئة بعد أن ظل مستقرا في الربع الثاني)، مدفوعا على وجه الخصوص بتسارع استهلاك الخدمات (+0.9 بالمئة بعد +0.5 بالمئة)، ويرجع ذلك جزئيا إلى تسجيل مبيعات تذاكر الألعاب الأولمبية والبارالمبية".