نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الهدنة.. نتنياهو يأمر الجيش بالاستعداد لقتال شرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمرًا للجيش بالاستعداد إلى قتال ضار مجددًا في لبنان، حال انتهاك وقف إطلاق النار.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، أن الظروف تحسنت، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن صفقة رهائن محتملة في غزة

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن مقاتلاته أطلقت النار على جنوب لبنان، بعد اكتشافها لأنشطة لتنظيم حزب الله اللبناني، في منشأة لتخزين الصواريخ، وذلك في أول غارة جوية إسرائيلية بعد يوم من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.