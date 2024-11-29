العالم اليوم - مهرجان مراكش السينمائي ينطلق بحضور نجوم من السينما العالمية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - بدأ المهرجان الدولي للفيلم في مدينة مراكش المغربية أعماله، اليوم الجمعة، بحضور باقة من كبار ممثلي ومخرجي السينما العالمية، حيث يقدم 70 عملا سينمائيا من 32 دولة.

ويعتبر مهرجان مراكش من أهم مهرجانات السينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعقد هذا العام دورته الـ21، حيث يعرض لجمهوره أفلاما تتنافس على حصد جوائز الأوسكار.

ويتميز مهرجان مراكش، بخلاف مهرجانات أخرى عالمية مثل فينيسيا وكان وتورنتو، بأنه يسلط الضوء بصفة خاصة على المخرجين الصاعدين وأفلام الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن بين المشاركين في فعاليات المهرجان هذا العام نجوم مثل الممثل الأميركي شون بين والمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون والكندي ديفيد كرونينبرغ.

ويقول المدير الفني للمهرجان المخرج ريمي بونوم إن ما يضفي على المهرجان طابعه الفريد هو قدرته على اجتذاب مواهب على غرار المهرجانات العالمية الأخرى، مع التركيز على المخرجين الواعدين من المغرب والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف: "نوجه اهتماما كبيرا للدول التي لا يتم تمثيلها سينمائيا بشكل كاف، وندعم المخرجين الذين لهم صوت خاص بهم ويطورون قصة تجري في سياق معين، سواء في إيران أو المغرب أو الولايات المتحدة