العالم اليوم - حرب المسيرات.. أوكرانيا تسقط 88 وروسيا تدمر 47 مسيرة

انتم الان تتابعون خبر حرب المسيرات.. أوكرانيا تسقط 88 وروسيا تدمر 47 مسيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - استمرارا لحرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا، كشفت كييف اليوم الجمعة أن قواتها تمكنت من إسقاط 88 مسيرة روسية من أصل 132، في حين أعلنت موسكو تدمير 47 مسيرة أوكرانية استهدفت عدة مقاطعات روسية.

تفصيلا، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على تطبيق تلغرام، اليوم الجمعة، أن روسيا أطلقت 132 طائرة مسيرة في هجوم على البلاد الليلة الماضية.

وأوضح البيان أن القوات الجوية أسقطت 88 طائرة مسيرة، وفقدت أثر 41 مسيرة أخرى بسبب التشويش الإلكتروني الدفاعي فيما غادرت طائرة صوب الأراضي الروسية.

وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام الطائرات المسيرة، على أهداف في أراضي روسيا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة أمس، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 47 طائرة أوكرانية دون طيار".

تم تدمير 29 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود ومثلها فوق كل من مقاطعتي بريانسك وفورونيج، وواحدة فوق أراضي شبه جزيرة القرم.