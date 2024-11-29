العالم اليوم - حقن إنقاص الوزن.. آثار جانبية مقلقة لمستخدميها

انتم الان تتابعون خبر حقن إنقاص الوزن.. آثار جانبية مقلقة لمستخدميها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - كشفت دراسات حديثة أن حقن إنقاص الوزن التي تستعمل للتخسيس السريع لها خطورة شديدة على الصحة فضلا عن احتياج نسبة ممن يستعملونها لعدم التوقف عن ذلك للحفاظ على الوزن.

وفقا لما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تُظهر الأبحاث أن ما يقرب من نصف المرضى الذين يتوقفون في النهاية عن استخدام أدوية إنقاص الوزن المعروفة مجتمعة باسم أدوية GLP-1 سيستعيدون بعض الوزن.

ومن المثير للقلق أن ما يقرب من 1 من كل 5 أشخاص يتوقفون عن تناول هذه الأدوية يستعيدون كل الوزن الذي فقدوه أو حتى أكثر منه.

وهذا يعني أن العديد من المرضى الذين يتناولون أدوية قمع الشهية يترددون في التوقف عن استخدامها مما يفتح الباب أمام احتمالية هائلة بأن يظل الآلاف يتناولون هذه الأدوية لبقية حياتهم.

وفي بعض الأحيان يكون التأثير معاكسا حيث يتعرض 5 بالمئة ممن يتناولون هذه الأدوية لفقدان الوزن بصورة مقلقة حتى بعد توقفهم عن تناول هذه العقاقير.

يقول الدكتور روبرت أندروز، أستاذ مرض السكري في جامعة إكستر: "لا يوجد شيء مشترك بين العديد من هؤلاء المرضى، لكن يبدو أن الأشخاص المصابين بالسكري هم أكثر عرضة للنضال لاستعادة الوزن بعد التوقف عن تناول هذه الأدوية".

ومع ذلك، فإن المرضى الذين يفقدون كمية كبيرة من الوزن في فترة زمنية قصيرة هم أكثر عرضة لاستعادته مقارنة بأولئك الذين فقدوا وزنهم قليلاً فقط باستخدام الدواء.

تقول الدكتورة نيريس أستبيري، خبيرة الحمية والسمنة في جامعة أكسفورد: "أحد أكبر العوامل التي يمكن أن تتنبأ بكيفية أدائك بمجرد التوقف عن تناول هذه الأدوية هو مدى سرعة فقدانك للوزن في البداية".

دور ممارسة الرياضة

بغض النظر عن السبب، يتفق الخبراء على أن أولئك الذين يتوقفون عن تناول أدوية GLP-1 ويستعيدون وزنهم على الفور يميلون إلى وجود شيء واحد مشترك: إنهم لا يمارسون الرياضة.

"من الواضح أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا بانتظام يحافظون على فقدان الوزن بشكل أفضل بكثير من أولئك الذين لا يفعلون ذلك،" كما يقول الدكتور أستبري، مضيفة: "لذا فإن بعض التمارين الرياضية أفضل من لا شيء."

تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من ربع فقدان الوزن الناجم عن هذه الأدوية يرجع في الواقع إلى انكماش العضلات.

يمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة، وخاصة بالنسبة لكبار السن، الذين هم أكثر عرضة للسقوط عندما يفتقرون إلى العضلات.