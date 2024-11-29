العالم اليوم - بيلوسوف: التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يتوسع بنشاط

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الجمعة، أن التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ في المجال العسكري يتوسع بنشاط.

وأضاف الوزير الروسي أن التعاون والتبادلات بين وزارتي الدفاع الروسية والكورية الشمالية يجري بنشاط بما في ذلك تبادل الوفود رفيعة المستوى.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية تهدف إلى تقليل مخاطر نشوب حرب جديدة في شمال شرقي آسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وصل في زيارة رسمية، إلى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه من المقرر أن يعقد بيلوسوف "عددا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي القيادة العسكرية والعسكرية السياسية للجمهورية"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن وزير الدفاع الكوري الشمالي، نو غوانغ تشول، كان في استقبال نظيره الروسي في مطار سونان.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في 9 نوفمبر قانونًا بشأن التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وتم نشر وثيقة القانون الموقعة من بوتين على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

وكان بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد وقّعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في أثناء زيارة الرئيس الروسي إلى بيونغ يانغ، في 19 يونيو الماضي، لتحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، المبرمة في 9 فبراير 2000.