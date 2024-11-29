العالم اليوم - بايدن يضغط لإبرام اتفاق في غزة ونتنياهو يريده "جزئيا"

انتم الان تتابعون خبر بايدن يضغط لإبرام اتفاق في غزة ونتنياهو يريده "جزئيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ووقف إطلاق النار هناك.

وخلال مكالمة هاتفية جرت، الثلاثاء، مع نتنياهو شدد الرئيس الأميركي على أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، يجب أن ينصب التركيز على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار في القطاع، وفقا لما ذكره مسؤولان أميركيان لموقع أكسيوس.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بايدن ينوي الاستمرار في الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين حتى آخر يوم له في منصبه، حتى لو حصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب في النهاية على الفضل في التوصل إلى الاتفاق.

وقال أحد مساعدي بايدن لأكسيوس: "يعتقد بايدن أن عدم القيام بأي شيء وإخبار عائلات الرهائن بالانتظار حتى 20 يناير سيكون جنونا".

وبحسب المسؤولين فإن المكالمة التي جرت بين بايدن ونتنياهو بعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، استمرت بضع دقائق وكان الموضوع الوحيد الذي تم طرحه إلى جانب لبنان هو الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بايدن لنتنياهو: "لدينا فرصة الآن، دعنا نستعيد الرهائن"، وفقًا للمسؤولين الأميركيين الذين قالوا إن رئيس الوزراء استجاب بشكل إيجابي وقال إنه يريد المحاولة.

وفي نفس السياق قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، حتى لو كان يشمل فقط تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المقترح وإطلاق سراح بعض المحتجزين فقط.

وقال وزير إسرائيلي كبير لوكالة أكسيوس إن نتنياهو مهتم بالدفع نحو اتفاق جزئي بشأن المحتجزين لا يلزمه بالموافقة على إنهاء الحرب والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

بحسب الوزير: "هناك نية لبذل جهود متجددة للتوصل إلى اتفاق في غزة، كان من الواضح أن الحرب في لبنان يجب أن تنتهي أولا. والآن أصبحت حماس في موقف أضعف لأن حزب الله خارج الحرب".

وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أصدرت حماس يوم الأربعاء، بيانا مفاده أن الحركة مستعدة للتعاون مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق في غزة.

ومع ذلك، أكدت حماس أن أي اتفاق يجب أن يشمل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.