العالم اليوم - أزمة المنصة.. لماذا يحاول نتنياهو تجنب المثول أمام المحكمة؟

انتم الان تتابعون خبر أزمة المنصة.. لماذا يحاول نتنياهو تجنب المثول أمام المحكمة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجنب المثول أمام المحكمة، أثناء جلسة استماع في قضايا الفساد التي يحاكم بها، مقررة يوم 10 ديسمبر المقبل.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن مساعدي نتنياهو حاولوا نقل شهادة رئيس الوزراء إلى مكان آخر "بخلاف قاعة المحكمة"، لكن مساعيهم لم تجد نفعا.

وأوضحت القناة أن سبب ذلك هو "رغبة نتنياهو في تجنب التصوير وهو يقف على منصة المحكمة".

وستتم الشهادة على الأرجح في محكمة منطقة تل أبيب، بإشراف محكمة منطقة القدس.

وتجرى المحاكمة في ظل ترتيبات أمنية معقدة، إذ أن القاعة غير مجهزة بـ"غرفة محصنة"، وفقا لتقارير صحفية إسرائيلية.

وقبل أيام، وافقت المحكمة المركزية في القدس على تأجيل موعد الاستماع لشهادة نتنياهو إلى 10 ديسمبر.

وجاء ذلك خلافا لقرار النيابة العامة الإسرائيلية، التي أبلغت المحكمة المركزية في القدس في وقت سابق رفضها طلب تأجيل شهادة نتنياهو.

وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قدم طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، بسبب "سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة"، التي، وفقا لهم، جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلا.

ويحاكم نتنياهو في قضايا مرفوعة ضده منذ 4 سنوات، علما أنه متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.