الجيش اللبناني يعلن خرق القوات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.

ومنذ قليل، قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان مساء الخميس، إن3961 شخصا قتلوا وأصيب 16520 جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ شهر أكتوبر 2023.

وقالت الصحة اللبنانية، إن الضربات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل 78 شخصا يوم الثلاثاء ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 3961 شخصا منذ أكتوبر 2023.

وأشارت الصحة اللبنانية إلى أنها بدأت بإجراء مراجعة شاملة لكل البيانات لتشمل القتلى الذين يتم انتشالهم تدريجيا من تحت الأنقاض وجميع الضحايا الذين سيتم التحقق من هوياتهم بعد الانتهاء من فحوصات DNA الخاصة بهم، إضافة إلى تنسيق البيانات مع المستشفيات لضمان تقديم أرقام دقيقة وشاملة.

جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 نوفمبر بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، والتي تحولت منذ 23 سبتمبر إلى حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.

وقد بدأ القتال بين حزب الله" وإسرائيل بعد أن أطلق الحزب صواريخ عليها في 8 أكتوبر 2023 "دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها".

وتصاعد القتال بشكل كبير بعد أن اغتالت إسرائيل عددا كبيرا من قياديي "حزب الله، أبرزهم أمينه العام حسن نصر الله، وشنها غزوا بريا للبنان في أوائل أكتوبر 2024.