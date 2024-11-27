نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تتهم روسيا بالتخريب.. وتلوح بتحرك جماعي لحلف الناتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم مدير جهاز المخابرات الخارجية الألمانية، يوم الأربعاء، روسيا بالبدء في اتخاذ إجراءات نشطة ضد الغرب تشمل عمليات تخريب ضد البنية التحتية.

وقال رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية إن روسيا تعطل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية الغربية بشكل كبير.

وأضاف أن "روسيا لا تعيد هيكلة مناطقها العسكرية فحسب، بل وتعزز قواتها البرية أيضًا".

وأضاف المسؤول الألماني أن هناك مجازفة متزايدة من أن يؤدي ذلك لإثارة مسألة استخدام المادة 5 من ميثاق حلف الأطلسي الدفاعي.

ولفت إلى أن روسيا تهدف إلى إثبات أن حلف شمال الأطلسي لن يقف موحدًا في سيناريو المادة 5.

وقال رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية "مسؤولون رفيعو المستوى في موسكو يشككون على ما يبدو في ما إذا كان حلف شمال الأطلسي سيقف موحدًا خلف التزاماته بموجب المادة 5".

وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف "الناتو"، على أن "أي هجوم أو عدوان مُسلّح ضد طرفٍ منهم (الناتو)، يعتبر عدوانًا عليهم جميعًا، ومِن حقّهم الردّ باتخاذ الإجراءات التي يراها الحلف بقيادة واشنطن ضرورية على الفور، بشكل فردي وبالتوافُق مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك استخدام قوة السلاح، لاستعادة والحفاظ على أمن منطقة شمال الأطلسي".