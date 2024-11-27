العالم اليوم - نائب بحزب الله: سنتعاون مع جيش لبنان لتعزيز انتشاره بالجنوب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - أكد النائب حسن فضل الله المنتمي إلى حزب الله، الأربعاء، أن هناك "تعاونا كاملا" مع الحكومة اللبنانية لتعزيز انتشار الجيش جنوبي البلاد، مضيفا أن "لا سلاح ظاهرا أو قواعد" للحزب هناك.

وقال فضل الله ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" في بنت جبيل في جنوب لبنان، عن انسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال الليطاني الذي ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، إن الأمر "مرتبط بإجراءات الدولة اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش".

وأضاف: "هناك تعاون كامل في هذا المجال ولن تكون هناك أي مشكلة. نحن ليس لدينا لا سلاح ظاهر ولا قواعد عسكرية" في جنوب لبنان.

وجاءت تصريحات النائب البرلماني بالتزامن مع أخرى لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب مقاتي، أكد فيها إلى التزام لبنان بتعزيز انتشار الجيش جنوبي البلاد بعد وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكد الالتزام بقراره "تعزيز انتشار الجيش والقوى الامنية كافة في منطقة جنوب (نهر) الليطاني"، مطالبا بـ"التزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق".

ومن جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن لبنان يطوي مرحلة تاريخية كانت الأخطر التي مرت على البلاد، مهددة شعبه وتاريخه وثرواته.

وأضاف بري أن "لبنان في أمس الحاجة إلى الوحدة الوطنية لصون سيادة الدولة".

وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، سارعت دول عدة إلى الترحبيب به، آملين في أن يضع الاتفاق نهاية للعنف والدمار والمعاناة، التي يواجهها سكان البلدين.