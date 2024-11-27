العالم اليوم - العقود الآجلة للقهوة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 1997

انتم الان تتابعون خبر العقود الآجلة للقهوة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 1997 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - شهدت العقود الآجلة للقهوة ارتفاعا كبيرا في بورصة نيويورك، وسط مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي وتأثر الإنتاج، ما دفع أسعار القهوة إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 4 عقود.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه دوت الخليج، ارتفعت حبوب "أرابيكا"، وهي حبوب القهوة الأكثر تفضيلا لدى المستهلكين، إلى 3.1845 دولارًا للرطل يوم الأربعاء، مما وضع العقود الآجلة الأكثر نشاطًا عند أعلى مستوى لها منذ عام 1977.

ومع الزيادة الأخيرة، فقد ارتفعت القهوة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بنحو 70 بالمئة.

ومن جهة أخرى، ارتفعت العقود الآجلة لقهوة روبوستا في لندن هذا العام، بنحو 85 بالمئة.

وأدى الجفاف الشديد في وقت سابق من هذا العام في البرازيل إلى تأجيج المخاوف بشأن إنتاج البلاد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بإمدادات القهوة من فيتنام، بعد أن تضرر حزام رئيسي من مزارع القهوة بسبب الجفاف خلال فترة نمو المحصول، حيث شهدت المنطقة هطول الأمطار مع بداية الحصاد.

وفيتنام والبرازيل هما أكبر الدول المنتجة للقهوة عالميا.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن تزيد هذه الخطوة من المعاناة التي تواجهها المقاهي ومحامص القهوة، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التكاليف على المستهلكين.

وقالت شركة نستله، أكبر شركة لصناعة منتجات القهوة في العالم، في نوفمبر الجاري، إنها سترفع الأسعار وتصنع عبوات أصغر حجماً للتخفيف من تأثير حبوب البن الأكثر تكلفة.