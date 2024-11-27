العالم اليوم - صعود سندات إسرائيل الدولارية بعد وقف إطلاق النار في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - ارتفعت سندات إسرائيل السيادية المقومة بالدولار 0.8 سنتا، الأربعاء، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان حيز التنفيذ.

وجنت السندات طويلة الأجل أكبر المكاسب، إذ استقبلت السندات المستحقة في 2120 طلبات عند 73.1 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى في شهرين بحسب بيانات تريدويب.

وحققت السندات اللبنانية مكاسب أصغر، إذ أضافت نحو 0.3 سنت، مع عرضها عند مستويات متدنية للغاية تبلغ نحو 9.4 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى في عامين وفقا لبيانات تريدويب.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا في انتصار نادر للمساعي الدبلوماسية في منطقة تعصف بها الحرب منذ أكثر من عام.

وقال الجيش اللبناني في بيان اليوم إنه يستعد للانتشار في جنوب البلاد. والجيش مكلف بالمساعدة في ضمان صمود وقف إطلاق النار.