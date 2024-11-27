العالم اليوم - ميقاتي يؤكد الالتزام بتعزيز انتشار الجيش في جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر ميقاتي يؤكد الالتزام بتعزيز انتشار الجيش في جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأربعاء التزام لبنان بتعزيز انتشار الجيش في جنوب البلاد بعد وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، مطالبا في الوقت عينه الدولة العبرية بالالتزام بالهدنة وسحب قواتها.
وقال "في هذا اليوم تبدأ مسيرة إعادة الإعمار وانتشار الجيش الذي نعول عليه".
وقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال "شكره لكل الدول الصديقة التي ساهمت بوقف محنة القتل والتهجير".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ميقاتي يؤكد الالتزام بتعزيز انتشار الجيش في جنوب لبنان .. في رعاية الله وحفظة