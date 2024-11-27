العالم اليوم - ميقاتي يؤكد الالتزام بتعزيز انتشار الجيش في جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأربعاء التزام لبنان بتعزيز انتشار الجيش في جنوب البلاد بعد وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، مطالبا في الوقت عينه الدولة العبرية بالالتزام بالهدنة وسحب قواتها.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره "تعزيز انتشار الجيش والقوى الامنية كافة في منطقة جنوب (نهر) الليطاني"، مطالبا "بالتزام العدو الاسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق".

وأعرب عن أمله بأن تكون الهدنة "صفحة جديدة في لبنان (...) تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية".

وقال "في هذا اليوم تبدأ مسيرة إعادة الإعمار وانتشار الجيش الذي نعول عليه".

وقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال "شكره لكل الدول الصديقة التي ساهمت بوقف محنة القتل والتهجير".