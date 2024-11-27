نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تشكر تركيا على تعاونها في القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي زفي كوغان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن شكرها العميق لجمهورية تركيا على تعاونها المثمر في القبض على المتهمين بقتل زفي كوغان، الحاخام الإسرائيلي الذي قُتل في دولة الإمارات.

يأتي هذا التعاون ضمن إطار الجهود المشتركة بين البلدين لضمان العدالة والتحقيق في الجريمة التي أثارت اهتمامًا دوليًا.

تفاصيل الحادث

وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية الإماراتية، فقد تم الإبلاغ عن اختفاء زفي كوغان، المقيم في الإمارات والذي يحمل الجنسية المولدوفية والإسرائيلية، حيث تم تشكيل فريق تحقيق للبحث عنه.

وفي وقت قياسي، تمكنت السلطات الإماراتية من تحديد مكان الجثة والقبض على الجناة، وعددهم ثلاثة أشخاص، وذلك بعد التحقيقات المكثفة التي أسفرت عن كشف ملابسات الحادث.

التعاون بين الإمارات وتركيا

وكان المشتبه بهم قد هربوا إلى إسطنبول، حيث قامت المخابرات التركية بالتعاون مع الشرطة التركية بملاحقتهم، بناءً على طلب من حكومة الإمارات.

وفقًا لمصدر أمني تركي، تم إلقاء القبض على المتهمين بعد مغادرتهم المطار في عملية أمنية سرية، ثم تم تسليمهم إلى السلطات الإماراتية.

رسالة الشكر من الخارجية الإماراتية

في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية، تم التأكيد على شكر الإمارات للسلطات التركية على دورهم البارز في القبض على الجناة.

كما أعربت الوزارة عن تعازيها لأسرة زفي كوغان، وأكدت على التزام الإمارات بتعزيز التعايش السلمي وحماية أمن المجتمع بكل الطرق القانونية المتاحة، وشددت على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

إجراءات الإمارات في التعامل مع الحادث

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية بكفاءة واحترافية السلطات الإماراتية في التعامل مع القضية، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت جارية. كما أكد البيان أن دولة الإمارات لن تتهاون في حماية أمنها واستقرارها، وستواصل اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي تهديدات لأمن المجتمع.

مشاركة أوزبكستان في التحقيقات

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أوزبكستانية أن الحكومة الأوزبكستانية قدمت الدعم للسلطات الإماراتية والإسرائيلية في التحقيقات المتعلقة بمقتل زفي كوغان.

تفاصيل عن المشتبه بهم

تتراوح أعمار المشتبه بهم بين 28 و33 عامًا، وقد تم نشر صور لهم وهم معصوبي الأعين ومقيدين بالأغلال بعد إلقاء القبض عليهم. لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد دافع الجريمة وتفاصيل أخرى تتعلق بالحادث.