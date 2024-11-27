نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلديتي "كفركلا" و"الخيام" بعد ساعات من اتفاق وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، أن بلدتي "كفركلا" و**"الخيام"** في جنوب لبنان تعرضتا لقصف مدفعي إسرائيلي، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

تفاصيل الحادث

وأوضحت الوكالة أن ثلاث دبابات من نوع "ميركافا" عبرت بوابة "فاطمة" على الجدار الفاصل في بلدة "كفركلا" واتجهت نحو منطقة "تل نحاس"، حيث شنت الهجوم المدفعي على المنطقتين.

جاء هذا التصعيد في وقت حساس بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الهدنة في المنطقة.

أول تعليق من جيش الاحتلال

من جانبه، علق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادثة في بيان رسمي، حيث ذكر أن قواته أطلقت النار على مركبات كانت تقل "مشتبه بهم"، محاولين الوصول إلى منطقة محظورة في الأراضي اللبنانية، وذكر البيان أن إطلاق النار أدى إلى مغادرة المشتبه بهم للمنطقة.

يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وهو ما كان يعد بمثابة خطوة لتخفيف التوترات العسكرية في الجنوب اللبناني، لكن هذا القصف المدفعي يثير مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في المنطقة.