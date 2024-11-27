جوتيريش: ندعو جميع الأطراف للالتزام بما ورد في اتفاق لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "الأمين العام يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ويأمل أن يضع هذا الاتفاق حدًا للعنف والدمار والمعاناة التي يعاني منها شعبا البلدين"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، الأطراف على الاحترام الكامل والتنفيذ السريع لجميع التزاماتها التي تعهدت بها بموجب هذا الاتفاق، واتخاذ خطوات فورية نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وفي وقت سابق، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بيروت بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيدخل حيز التنفيذ في الرابعة من صباح اليوم الأربعاء.

ووافق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وفق ما قالت القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب القناة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف إطلاق النار في لبنان.