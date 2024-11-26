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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن من أهداف وقف إطلاق النار مع لبنان هو "فصل الساحات" والعمل على "عزل حماس".

نتنياهو: من أهداف وقف إطلاق النار" فصل الساحات المختلفة للصراع وعزل حركة حماس"

وذكر نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب، إن إسرائيل قد نجحت في تدمير قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ.

وأشار إلى أن الحزب لم يعد يتمتع بنفس القوة السابقة وأن إسرائيل قضت على جميع قادته ومعظم بنيته التحتية.

وأضاف أن هذه العمليات أعادت حزب الله إلى الوراء لعقود.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح.

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