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نتنياهو: من أهداف وقف إطلاق النار" فصل الساحات المختلفة للصراع وعزل حركة حماس"

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن من أهداف وقف إطلاق النار مع لبنان هو "فصل الساحات" والعمل على "عزل حماس".

 نتنياهو: من أهداف وقف إطلاق النار" فصل الساحات المختلفة للصراع وعزل حركة حماس" 

وذكر نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب:

  • قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب، إن إسرائيل قد نجحت في تدمير قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ.
  • وأشار إلى أن الحزب لم يعد يتمتع بنفس القوة السابقة وأن إسرائيل قضت على جميع قادته ومعظم بنيته التحتية. 
  • وأضاف أن هذه العمليات أعادت حزب الله إلى الوراء لعقود.
  • وأكد نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح. 

فيما يتعلق بوقف إطلاق النار

  • قال إن من أهدافه "فصل الساحات" وعزل حركة حماس، موضحًا أنه بعد وقف إطلاق النار في لبنان، ستصبح حماس هي الجهة الوحيدة المستهدفة. 
  • كما أشار إلى أنه سيعرض خطة وقف إطلاق النار على مجلس الوزراء الإسرائيلي بأكمله، وأن هذا الاتفاق سيمكن إسرائيل من التركيز على التهديد الإيراني.
  • قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحاته الأخيرة إنه مصمم على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
  • مشددًا على أن إزالة التهديد الإيراني تعد أولوية لضمان أمن إسرائيل. 
  • وأضاف أن إنجازات الجيش الإسرائيلي تحققت على سبع جبهات، وأكد التزامه الكامل بأمن المواطنين الإسرائيليين.
  • وأشار نتنياهو إلى التزام إسرائيل باستكمال تدمير قدرات حماس، وكذلك القضاء على وجودها في الضفة الغربية.
  •  وأوضح أن إسرائيل تواصل التصدي لتهديدات الطائرات المسيرة في سوريا، محذرًا من أن الرئيس السوري بشار الأسد "يلعب بالنار". 
  • كما تعهد بإعادة جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم، والوفاء بالالتزام بإعادة كافة الرهائن من قطاع غزة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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