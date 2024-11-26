 نتنياهو: من أهداف وقف إطلاق النار" فصل الساحات المختلفة للصراع وعزل حركة حماس" 

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن من أهداف وقف إطلاق النار مع لبنان هو "فصل الساحات" والعمل على "عزل حماس".
وذكر نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب:
- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب، إن إسرائيل قد نجحت في تدمير قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ.
- وأشار إلى أن الحزب لم يعد يتمتع بنفس القوة السابقة وأن إسرائيل قضت على جميع قادته ومعظم بنيته التحتية.
- وأضاف أن هذه العمليات أعادت حزب الله إلى الوراء لعقود.
- وأكد نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح.
فيما يتعلق بوقف إطلاق النار
- قال إن من أهدافه "فصل الساحات" وعزل حركة حماس، موضحًا أنه بعد وقف إطلاق النار في لبنان، ستصبح حماس هي الجهة الوحيدة المستهدفة.
- كما أشار إلى أنه سيعرض خطة وقف إطلاق النار على مجلس الوزراء الإسرائيلي بأكمله، وأن هذا الاتفاق سيمكن إسرائيل من التركيز على التهديد الإيراني.
- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحاته الأخيرة إنه مصمم على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
- مشددًا على أن إزالة التهديد الإيراني تعد أولوية لضمان أمن إسرائيل.
- وأضاف أن إنجازات الجيش الإسرائيلي تحققت على سبع جبهات، وأكد التزامه الكامل بأمن المواطنين الإسرائيليين.
- وأشار نتنياهو إلى التزام إسرائيل باستكمال تدمير قدرات حماس، وكذلك القضاء على وجودها في الضفة الغربية.
- وأوضح أن إسرائيل تواصل التصدي لتهديدات الطائرات المسيرة في سوريا، محذرًا من أن الرئيس السوري بشار الأسد "يلعب بالنار".
- كما تعهد بإعادة جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم، والوفاء بالالتزام بإعادة كافة الرهائن من قطاع غزة.