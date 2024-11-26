نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفراء الإمارات لدى غانا وموزمبيق وهولندا يؤدون اليمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، كلا من الدكتور عبدالله مراد المندوس سفير دولة الإمارات المعين لدى جمهورية غانا، ومنصور محمد الجويعد سفير الدولة المعين لدى جمهورية موزمبيق، وأميرة عبيد الحفيتي سفيرة الدولة المعينة لدى مملكة هولندا، اليمين القانونية، وذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت بقصر البحر في أبوظبي، عن تمنياته للسفراء التوفيق في مهامهم الجديدة وخدمة وطنهم.

ومن جانبهم، عبر السفراء عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي أولتهم القيادة إياها لتمثيل الدولة في الخارج، مؤكدين أنهم سيعملون بجد وإخلاص على تعزيز علاقات الإمارات مع البلدان المعينين فيها.

وحضر مراسم أداء اليمين الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين.