نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة إسرائيلية تقرر تأجيل محاكمة نتنياهو لمدة أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم، قرارها بالسماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإدلاء بشهادته، وذلك في إطار محاكمته بالفساد لمدة أسبوع، من الموعد المقرر سلفًا.

وأصدرت محكمة القدس الجزئية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتحديد الموعد الجديد في العاشر من ديسمبر المقبل.

وكانت المحكمة رفضت مطلع نوفمبر الجاري، طلبًا من نتنياهو بتأجيل الإدلاء بشهادته لمدة عشرة أسابيع، وأصرت على الموعد الأصلي المقرر في الثاني من ديسمبر المقبل.

وطلب محامو نتنياهو مجددًا، تأجيلًا لمدة 15 يومًا، ووافق القضاة الآن، جزئيًا، على هذا الطلب.

وذكرت تقارير إعلامية أن المحامين قالوا إن الحرب في قطاع غزة ولبنان لم تسمح لنتانياهو بالوقت الكافي لإعداد بيانه.

والمحاكمة متواصلة منذ أكثر من أربع سنوات. ومن بين التهم الموجهة لنتنياهو، منح امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرًا للاتصالات، إضافة إلى قبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.