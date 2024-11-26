نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيا.. وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اليوم، مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، التطورات الإقليمية خاصة الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.

واستعرضا الوزيران، خلال اتصال هاتفي، الحراك السياسي والدبلوماسي المبذول للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في دعم المساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في المنطقة، وبحثا جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة، وناقشا أيضا الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

كما تطرق الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي مع بلينكن، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تمكن السلطات الإماراتية في وقت قياسي من القبض على قاتلي المقيم في الدولة من الجنسية المولدوفية "زفي كوغان"، حيث أشار إلى قدرة الإمارات العربية المتحدة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره والتعايش بين أفراده.