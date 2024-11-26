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أحمد جودة - القاهرة - غارات عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت عقب إنذارات واسعة النطاق وجهها الجيش الإسرائيلي، شنّت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات متزامنة، الثلاثاء، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

في تصعيد غير مسبوق، جاءت الهجمات عقب تحذيرات أصدرها الجيش الإسرائيلي، طالب خلالها سكان عشرين مبنى في المنطقة، التي تُعتبر من أبرز معاقل حزب الله بالقرب من العاصمة، بإخلائها.

عاجل- غارات عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت عقب إنذارات واسعة النطاق وجهها الجيش الإسرائيلي

فرانس توثق تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان والغبار بشكل متتابع

وثّق البث المباشر لوكالة فرانس برس تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان والغبار بشكل متتابع من خمس مناطق على الأقل، نتيجة الغارات الجوية التي هزّت العاصمة بيروت بصدى قوي.

يأتي هذا التصعيد في ظل أجواء مشحونة، وقبيل اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، لمناقشة اتخاذ قرار بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي تعليق له، أعلن الجيش الإسرائيلي: "ننفذ هجمات واسعة النطاق تستهدف مواقع لحزب الله في بيروت".

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، عدة منشورات تضمنت خرائط تُظهر 20 مبنى موزعة على أربعة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضح في تعليقاته: "أنتم قريبون من منشآت ومواقع تابعة لحزب الله، والتي يعتزم جيش الدفاع استهدافها في المستقبل القريب".

عاجل- غارات عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت عقب إنذارات واسعة النطاق وجهها الجيش الإسرائيلي

الغارات الإسرائلية تستهدف مبنى بالقرب من مسجد خاتم الأنبياء

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة عنيفة للغاية استهدفت مبنى بالقرب من جامع خاتم الأنبياء في منطقة النويري ببيروت، مما أدى إلى تدميره بالكامل. وأوضحت الوكالة أن المبنى المكون من أربعة طوابق كان يؤوي نازحين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 26 شخصًا جراء الغارة الإسرائيلية على المنطقة ذاتها.