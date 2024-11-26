نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإمارات يستقبل نظيره الفلبيني في قصر الشاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، فيرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

ومن جانبه، رحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس الفلبيني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل زيارته إلى الدولة بداية لمرحلة مهمة في مسيرة تطور علاقات البلدين.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان، الجوانب المختلفة للتعاون ومسارات تطوره بين دولة الإمارات والفلبين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول الجانبان عددًا من القضايا والموضوعات محل الاهمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد رئيس الإمارات خلال اللقاء، متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتطور الذي شهدته خلال العقود الماضية خاصة في المجالات التنموية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات والفلبين تحتفيان هذا العام بمرور خمسين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1974، مؤكدًا الحرص المشترك على مواصلة تطوير هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

وفي هذا السياق، قال إن دولة الإمارات تتطلع إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، خاصة أنها تعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا للفلبين في المنطقة، مشيرًا إلى تعاونهما الهام من خلال رابطة "الآسيان" حيث تحظى الإمارات بصفة شريك حوار قطاعي في الرابطة منذ عام 2022، وهناك نمو كبير في التجارة البينية بين الإمارات والآسيان، وقال إن هذا التعاون يدعم العلاقات بين الإمارات والفلبين ويدفعها إلى الأمام.

ومن جانبه، أعرب الرئيس فيرديناند ماركوس، عن شكره وتقديره لرئيس الدولة، مثمنًا مبادرات دولة الإمارات الإنسانية وجهودها الخيّرة الداعمة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم خاصة خلال مواجهتها الأزمات والتحديات المشتركة.

وأكد حرص بلده على تنمية تعاونها مع دولة الإمارات على المستويات المختلفة والبناء على العلاقات المتينة التي تجمعهما منذ عقود لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما أعرب عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة.

وحضر اللقاء كل من، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وأحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومحمد عبيد القطام الزعابي، سفير الدولة لدى الفلبين، كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفلبيني.

كما وقع البلدان في إطار زيارة الرئيس الفلبيني إلى دولة الإمارات، عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت التعاون في مجالات الثقافة وانتقال الطاقة، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية إضافة إلى تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكومين، بجانب التعاون في مجال التطوير والتحديث الحكومي.