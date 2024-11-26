باكستان: هدنة لأسبوع بعد مقتل 82 بأعمال عنف طائفية

اسلام اباد ـ ا.ف.ب: أعلنت السُّلطات الباكستانية هدنة مدَّتها أسبوع بعدما خلَّفت موجة جديدة من أعمال العنف الطائفي 82 قتيلًا و156 جريحًا منذ الخميس.

ومنذ يوليو، خلَّفت أعمال العنف في منطقة كورام الواقعة في الجبال المتاخمة لأفغانستان في ولاية خيبر بختونخوا، أكثر من 160 قتيلًا، وفقًا لمصادر متطابقة.

وتتكرّر أعمال العنف الناجمة عن نزاعات قبلية ودينية ونزاعات على الأراضي في باكستان.

وما زالت الأعراف القبلية تسيطر في منطقة كورام حيث تسعى الحكومة الفدرالية وحتى حكومة الإقليم ومقرها في بيشاور من أجل بسط سيطرتها، وتواجه قوات الأمن صعوبات في فرض النظام.