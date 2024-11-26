إسرائيل تستهدف 12 موقعا لحزب الله فـي الضاحية الجنوبية وتتحدث عن ضوء أخضر للتسوية

القدس المحتلة ـ وكالات: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت 12 مقر قيادة لـ«حزب الله» اللبناني. وأضاف الجيش في بيان أن الغارات استهدفت مقرات لركن الاستخبارات في حزب الله ووحدة الصواريخ البحرية فيه والوحدة 4400. من جانبها أكدت مصادر في بيروت وواشنطن وتل أبيب أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لتوقيع اتفاق التسوية في لبنان على أن يصدر قرار نهائي من مجلس الوزراء. بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت.

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