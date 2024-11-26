واشنطن تدرس نشر قوات فـي اليابان والفلبين حال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان

تايبيه ترصد منطادا صينيا فـي منطقة دفاعها الجوي

طوكيو ـ عواصم ـ وكالات: ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن الولايات المتحدة تخطط لسيناريوهات لنشر قوات عسكرية في اليابان والفلبين بحال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان.

وستُدمَج هذه السيناريوهات في خطة عمليات مشتركة أوَّلية ستوضَع في ديسمبر وفقًا لمصادر مطلعة على العلاقات اليابانية - الأميركية، حسبما ذكرت كيودو مساء الأحد.

وسيُنشر فوج من مشاة البحرية الأميركية مجهز بنظام صواريخ مدفعية عالي الحركة ومتعدد الإطلاق على طول جزر نانسي، وهي سلسلة جزر يابانية تمتد من الطرف الجنوبي من كيوشو إلى يوناجوني قرب تايوان. وأضافت الوكالة أنه بمجرد أن يصبح احتمال نشوب أزمة تشمل تايوان وشيكا، سيتم إنشاء قواعد موقتة على جزر مأهولة. ووفقًا للمصدر نفسه، سيشارك الجيش الياباني بشكل أساسي في الدعم اللوجستي، خصوصًا من خلال توفير وقود وذخيرة. إلى ذلك رُصد منطاد صيني، هو الأول منذ أبريل مساء الأحد قرب شمال غرب تايوان، في منطقة الدفاع الجوي في الجزيرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أمس.

وترسل بكين بانتظام طائرات مقاتلة ومُسيَّرات وسفنًا حربية، وأحيانًا مناطيد، إلى محيط تايوان من أجل مواصلة ضغطها على الجزيرة التي تطالب بالسيادة عليها.