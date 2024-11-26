مكتب نتنياهو: الحكومة ستصوت على وقف إطلاق النار في لبنان اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:31 صباحاً - قال ديمتري جندلمان مستشار مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر للبلاد إلى اجتماع مقرر بعد ظهر يوم 26 نوفمبر وسط تقارير عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال ردًا على سؤال مماثل "من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" ​​في 26 نوفمبر". ومع ذلك، أشار جندلمان إلى أن "جدول أعمال الاجتماع سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إفادة صحفية، إن إسرائيل ولبنان اقتربا الآن من اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل ترتيبات مع جماعة حزب الله.

وقد يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانًا بشأن الاتفاق في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على مسودة الاتفاق في اجتماعها.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان تم إنجازه، ولم يتبق سوى المصادقة عليه من المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت".

ولكن، لكي يصبح الاتفاق نافذًا، حسب القانون الإسرائيلي يجب إقراره في "الكابنيت، وهو المخول بإقرار اتفاقيات بهذا المستوى، وبحسب هيئة البث، فإن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر دعوة "الكابنيت" للانعقاد الثلاثاء، للمصادقة النهائية على الاتفاق".

واحتدمت الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية.

وشنت إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات في لبنان أدت إلى استشهاد 29 على الأقل في وسط بيروت، وأطلق حزب الله أكبر وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخًا صوب إسرائيل، الأحد.

وواصلت إسرائيل، الاثنين، شن غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى تطاير الغبار الناجم عن حطام المباني المدمرة فوق العاصمة اللبنانية.