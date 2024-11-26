العالم اليوم - ميليشيات إيرانية تهاجم قاعدة بسوريا.. ورد أميركي بالصواريخ

انتم الان تتابعون خبر ميليشيات إيرانية تهاجم قاعدة بسوريا.. ورد أميركي بالصواريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - هاجمت فصائل موالية لإيران، مساء الإثنين، قاعدة الشدادي التابعة للتحالف الدولي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، حيث تم إطلاق صاروخين متتاليين نحو القاعدة لتتمكن المضادات الأرضية من إسقاطها قبل وصولهما إلى محيط القاعدة.

وبعد الهجوم بدقائق قامت الطائرات الحربية الأميركية بالتحليق في سماء المنطقة وأغارت على موقع في بادية عناد الجبلية والذي يبعد نحو 50 كيلومتر عن القاعدة، يرجح أنه انطلقت منه الصواريخ.

وجاء هذا الاستهداف بعد ساعات من شن الطيران الأميركي غارات جوية عدة طالت مواقع للميليشيات الإيرانية في بلدة الموحسن الواقعة بجانب مطار دير الزور ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري.

وتشهد قواعد التحالف الدولي استنفارا خلال الأيام القليلة الماضية كما ازدادت وتيرة إجراء التدريبات العسكرية، حيث شهدت قاعدتا حقل كونيكو والشدادي، الإثنين، تدريبات عسكرية استخدمت فيها الذخيرة الحية والمدفعية الثقيلة.

وخلال شهر نوفمبر الجاري دخلت مئات الشاحنات التي تحمل تعزيزات عسكرية إلى القواعد الأميركية في شمال شرق سوريا، كما هبطت 5 طائرات شحن خلال الأسبوع الأخير في القواعد الأميركية لتعزيز الدفاعات في القواعد.