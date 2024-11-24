نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 شهداء بينهم أطفال في تصعيد إسرائيلي عنيف على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، خلال غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مخيمات المغازي والبريج وسط قطاع غزة، في ساعات فجر وصباح اليوم الأحد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قُتل طفلان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف منزلًا في مخيم المغازي، كما استُشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة خيمة تضم نازحين في المخيم ذاته. وفي هجوم آخر، استُشهد أربعة أشخاص بينهم الطفلتان الشقيقتان آية أبو النحل (12 عامًا) وتالا أبو النحل (11 عامًا)، فيما أُصيبت والدتهما وطفلتان بجروح خطيرة، عقب قصف منزل يعود لعائلة منصور في مخيم البريج.

وفي سياق متصل، أفادت "وفا" أن فرق الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثماني شهيدين من منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة. كما قامت آليات الاحتلال بإطلاق الرصاص بكثافة على طول شارع صلاح الدين، من دوار التحلية وصولًا إلى منطقة معن شرق خان يونس جنوب القطاع.

في مدينة رفح جنوب القطاع، استهدفت القوات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مدرسة العقاد في منطقة خربة العدس، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، بينهم حالات خطيرة.

ولم يسلم القطاع الصحي من التصعيد الإسرائيلي، إذ أشارت "وفا" إلى أن الاحتلال قصف بعد منتصف الليل مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، مستهدفًا محطة الأكسجين الرئيسية، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية وإلحاق أضرار كبيرة في المنشأة الصحية.

يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة على القطاع، تضاف إلى الحصار المستمر وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف العدوان الإسرائيلي والعودة إلى طاولة المفاوضات.