العالم اليوم - الداخلية الإماراتية تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية

انتم الان تتابعون خبر الداخلية الإماراتية تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدافية يدعى "زفي كوغان" يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ الخميس الماضي.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أنها تتواصل مع أسرته، وتقدم كل أشكال الدعم اللازمة لها، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة، وفور ورود البلاغ، بدأت عمليات البحث والتحري داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة.