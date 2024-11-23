العالم اليوم - رباعية لتوتنهام بشباك مانشستر سيتي ونهاية مسيرة الـ52 مباراة

انتم الان تتابعون خبر رباعية لتوتنهام بشباك مانشستر سيتي ونهاية مسيرة الـ52 مباراة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 08:44 مساءً - استمرت معاناة مانشستر سيتي بخسارة مفاجئة برباعية نظيفة أمام ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وهذه هي المرة الأولى في مسيرة المدير الفني جوسيب غوارديولا التدريبية المبهرة، التي يخسر فيها 5 مباريات على التوالي في جميع المسابقات.

وسجل جيمس ماديسون هدفين في 7 دقائق من الشوط الأول، بينما سجل بيدرو بورو الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني، وأضاف برينان جونسون الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا انتهى رقم مانشستر سيتي القياسي، بعدم الخسارة في 52 مباراة متتالية على أرضه بجميع المسابقات.

وتجمد الفريق السماوي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، لكنه يتأخر بخمس نقاط عن ليفربول المتصدر مع وجود مباراة ناقصة لليفربول.

وفي المقابل، صعد توتنهام إلى المركز السادس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة.