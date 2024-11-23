العالم اليوم - غارة إسرائيلية على معبر حدودي بين سوريا ولبنان

انتم الان تتابعون خبر غارة إسرائيلية على معبر حدودي بين سوريا ولبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 08:44 مساءً - شن الطيران الإسرائيلي، السبت، غارة على معبر في ريف حمص على الحدود بين سوريا ولبنان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت معبر جوسية، وهو معبر شرعي يربط بين الأراضي اللبنانية ومنطقة ريف القصير جنوب غربي حمص، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

يشار بأن المعبر تعرض عدة مرات سابقة للقصف الإسرائيلي.

وفي 25 أكتوبر الماضي، شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت نقطة تابعة للاستخبارات العسكرية قرب مبنى الهجرة والجوازات في معبر جوسية، مما أدى لمقتل 3 عسكريين سوريين.

كما أدى الاستهداف لخروج المعبر عن الخدمة، وفق المرصد.