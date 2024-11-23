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سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت مراسلة "RT" في لبنان وقوع سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت المراسلة: "الغارتان الاخيرتان استهدفتا منطقة السان تريز في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضافت: "غارة جديدة عنيفة على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى غارة استهدفت محيط الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية".

وتابعت: "غارة إسرائيلية تستهدف برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت سابق، 4 غارات بالصواريخ الموجهة على مبان سكنية في المنطقة، وغالبا ما يشي هذا النوع من الضربات باغتيال قيادات من "حزب الله" أو الجماعة الإسلامية، أو غيرها من المجموعات المتصلة بالحزب.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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