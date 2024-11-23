نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مراسلة "RT" في لبنان وقوع سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت المراسلة: "الغارتان الاخيرتان استهدفتا منطقة السان تريز في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضافت: "غارة جديدة عنيفة على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى غارة استهدفت محيط الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية".

وتابعت: "غارة إسرائيلية تستهدف برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت سابق، 4 غارات بالصواريخ الموجهة على مبان سكنية في المنطقة، وغالبا ما يشي هذا النوع من الضربات باغتيال قيادات من "حزب الله" أو الجماعة الإسلامية، أو غيرها من المجموعات المتصلة بالحزب.