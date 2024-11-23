بوتين يوقع مرسوما يعفي المشاركين في العملية العسكرية الخاصة من سداد القروض

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أحمد جودة - القاهرة - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يعفي المشاركين في العملية العسكرية الخاصة من سداد القروض.

وينص المرسوم على أن شطب الالتزامات الائتمانية للجندي أو المتطوع الذي خدم في القوات المسلحة الروسية أو الذي أبرم عقدا في القوات الروسية لمدة عام واحد.

ويتم شطب الالتزامات إذا دخل الإجراء القضائي بشأن تحصيل الديون بموجب هذه الالتزامات حيز التنفيذ قبل 1 ديسمبر 2024.

ويتم شطب الالتزامات بما لا يتجاوز 10 ملايين روبل من تاريخ إبرام العقد المذكور.