مصدر: استشهاد 3 مقاتلين في القوات الرديفة للجيش السوري بضربات أمريكية في دير الزور

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل 3 مقاتلين وإصابة 2 آخرين في القوات الرديفة للجيش السوري بغارتين جويتين أمريكيتين على مقراتهم في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا.

وأشار المصدر إلى أن "الطائرات الأمريكية قصفت مواقع في قرية معيزيلة وفي محيط قرية الصالحية شرقي المحافظة.

وقبل أيام، أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل "العمر" النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا تعرضت لهجوم بالصواريخ.

وأكدت الوكالة أن المضادات الأرضية التابعة للجيش الأمريكي حاولت التصدي للصواريخ المهاجمة، إلا أن أعمدة الدخان التي تتصاعد من القاعدة والتي أمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، تؤكد فشل الدفاعات الأمريكية في مهمتها.

من جهتها، تؤكد البنتاغون في بياناتها أن القيادة الأمريكية "تتخذ كافة الإجراءات لحماية العسكريين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".

الجدير بالذكر أن الهجمات على القواعد العسكرية غير الشرعية للجيش الأمريكي على الأراضي السورية، أصبحت هدفا للهجمات المتكررة وتصاعدت حدتها مع بدء الأحداث الحربية في قطاع غزة ولبنان.