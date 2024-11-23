العالم اليوم - ثروة إيلون ماسك زادت بقوة بعد فوز ترامب.. وهذه قيمتها الآن

انتم الان تتابعون خبر ثروة إيلون ماسك زادت بقوة بعد فوز ترامب.. وهذه قيمتها الآن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - منذ الإعلان عن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ارتفعت ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتصل إلى 347.8 مليار دولار الجمعة.

وجاء ارتفاع قيمة ثروة ماسك مدفوعا بالزيادة المستمرة في أسهم شركة تسلا.

كما ساهمت جولة تمويلية جديدة في تقدير قيمة شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI عند 50 مليار دولار، ليضيف ماسك نحو 70 مليار دولار إلى ثروته بعد ترامب.

وصعدت أسهم تسلا بنسبة 3.8 بالمئة، الجمعة، ما يعكس التفاؤل المستمر أن خطط فريق ترامب للسيارات ذاتية القيادة ودعم السيارات الكهربائية ستمنح شركة ماسك ميزة على الشركات المنافسة.

كما ارتفع السهم بنسبة 45 بالمئة منذ 4 نوفمبر، وهو اليوم السابق للانتخابات، لتكتسب نحو 350 مليار دولار من القيمة السوقية.